قال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، إن منتدى شباب العالم بات عنصرًا هامًا يمنح الشباب العالمي مسارًا هامًا للمشاركة كجيل فتي، مشيرًا إلى أن الشباب هم المستقبل.

وأضاف، خلال جلسة بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مساء الاثنين، أن بلاده تدرك الدور الفاعل للشباب في صياغة تنمية المجتمعات والاستجابة للتحديات الجارية، لافتًا إلى إعداد استراتيجية وطنية معنية بالشباب في رومانيا 2020 – 2022.

وذكر أن الاستراتيجية تركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب والمشاركة الفعالة لهم في الأمور الاجتماعية والسياسية، قائلًا إن الاستراتيجية تختص بالتعليم والمهارات الرقمية وحماية البيئة ومجابهة تحديات تغير مناخ ومعدلات التشغيل وإدارة الهجرة.

وذكر أن بلاده تشارك بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها تمنح الشباب منظورا ضروريا لما بعد الجائحة، مؤكدًا على الدور الحيوي للشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حتمية ديمقراطية تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولا.

وتابع: «نؤمن بالشباب في مواجهة تلك التحديات، وينبغي أن يمنحوا فرصا للعب دور مهم في تلك المحنة».

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.