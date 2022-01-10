قال جو ويمين رئيس صندوق الثروة السيادي الصيني "تشاينا إنفستمنت كورب" (سي.آي.سي) إن الصندوق يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتصاعد التوترات بين الدول الكبرى مما يفرض المزيد من الغموض حول الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جو قوله خلال المنتدى المالي الآسيوي اليوم الاثنين إن العالم يواجه تضخما مرتفعا للأسعار نتيجة اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع أسعارالطاقة واتساع الفجوة بين الاقتصادات الصاعدة من ناحية والاقتصادات المتقدمة من ناحية أخرى.

وحذر جو من تأثير القرارات المنتظرة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بزيادة سعر الفائدة والتي قد تؤدي ،استنادا إلى الخبرات التاريخية، إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الصاعدة وتراجع قيمة العملة في هذه الاقتصادات، مع اضطراب أسواق المال الدولية.