محافظ سوهاج يتابع أعمال إنارة طريق مطار سوهاج جرجا ويتفقد مشتل الزيتون بقرية بيت داوود

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة جرجا، بتفقد أعمال إنارة طريق مطار سوهاج ـ جرجا، ومشتل الزيتون بقرية بيت داوود، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تركيب 117 عمود كهرباء، بالإضافة إلى عدد 3 أكشاك كهرباء وموزعات أرضية، وكابلات أرضية، وكشافات إنارة، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك بداية من آخر نقطة مضيئة بقرية بيت خلاف مرورا بالطريق في اتجاه المطار بطول 3 كيلو مترات، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وإطلاق التيار الكهربائي لإنارة الطريق؛ للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.



كما تفقد المحافظ خلال جولته مشتل الزيتون والمقام على مساحة 3 أفدنة بالظهير الصحراوي بقرية بيت داوود، ضمن مبادرة محافظة سوهاج " أحلى وهي خضرة"، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وزيادة أعداد الأشجار بنطاق المحافظة، وتحتوي المزرعة على 3000 شجرة زيتون يتم ريها بنظام التنقيط، ومن المستهدف زراعة 2800 شجرة أخرى بها ليصل إجمالي الأشجار بالمزرعة إلى 5800 شجرة.



ووجه الفقي بضرورة الاهتمام بتلك الأشجار ورعايتها باستمرار واتباع الاساليب الحديثة في الزراعة والري حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة منها.