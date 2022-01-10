الشرطة السودانية تعلن إصابة 22 من عناصرها في مسيرات بعدد من الولايات

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، إصابة 22 من عناصرها خلال المسيرات والحراك الجماهيري بعدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات امس الأحد.



وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء ( سونا) إن العاصمة الخرطوم شهدت في التاسع من يناير الجاري مسيرات وحراكا جماهيريا بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.



وأضاف أن قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري، كما أصيب ثمانية من المواطنين بإصابات طفيقة بجانب إصابة عدد 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم.



ولفت إلى القبض على عدد86 من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص، مشيرا إلى تعرض أربع مركبات شرطة لتهشيم الزجاج.



وأوضح أن عدة ولايات شهدت مسيرات وحراكا جماهيريا وانتهت بهدوء، مؤكدة جاهزيتها للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة.



وناشد المكتب لجان أمن المحليات الجلوس مع قادة الحراك للتنسيق، وتحديد خطوط السير والتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق أهدافهم غير المشروعة، وذلك لضمان سلامة المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



وكانت تظاهرة انطلقت أمس بولاية الخرطوم دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية، والتي تأتي في إطار جدول زمني وضعته اللجان في المدن الثلاث مطالبين بالحكم المدني وتنحي العسكريين.



ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.