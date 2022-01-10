مبعوثون من أمريكا وروسيا يجتمعون في جنيف لبحث الأزمة الأوكرانية

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من المقرر أن يجتمع مبعوثون من الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اليوم الاثنين لمناقشة التوترات المتزايدة حول أوكرانيا.

وأرسلت كل من واشنطن وموسكو نائبي وزيرا الخارجية في كلا البلدين لرئاسة الوفدين.

وتمثل مباحثاتهما نقطة انطلاق لأسبوع من الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأزمة.

ومن المقرر أن يعقد بعد غد الأربعاء اجتماع مجلس الناتو-روسيا في بروكسل والذي يعتبر الأول منذ عامين ونصف العام.

ويأتي الاجتماع في أعقاب محادثات في فيينا يوم الثلاثاء في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وينصب تركيز المحادثات على الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتهدد الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات كبيرة على روسيا حال اقدامها على غزو أوكرانيا، في الوقت الذي تطالب فيه روسيا بضمانات من الناتو بعدم التوسع أكثر ناحية الشرق وخفض القوات والأسلحة في أوروبا.

وتجري المحادثات في جنيف في إطار الحوار الأمني الاستراتيجي الذي اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما بالمدينة السويسرية في حزيران/يونيو الماضي. وتعتبر هذه هي الجولة الثالثة من المحادثات.

وتعقد المحادثات بشكل متبادل في مقر البعثات البلوماسية الأمريكية والروسية في جنيف.

وقلل الجانبان بالفعل من التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى تقدم كبير في المحادثات.