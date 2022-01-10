سريلانكا تلجأ إلى الصين للحصول على مساعدات اقتصادية

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سعت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مادية إلى توسيع تعاونها مع الصين عبر سلسلة من الاتفاقات الاستثمارية، وسط توقعات بمزيد من المساعدات من بكين لإخراج الدولة الواقعة في جنوب آسيا من أزمتها المالية.

وتم توقيع الاتفاقات خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي التي استمرت 16 ساعة لسريلانكا والتي انتهت أمس الأحد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن البلدين وقعا اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي والتقني، ونظام إسكان للعائلات منخفضة الدخل ومتابعة مرضى الكلى.

كما أعرب وزير خارجية سريلانكا لاكشمان بيريس عن شكره لنظيره الصيني للمساعدة في زيادة احتياطي البلاد المتراجع من النقد الأجنبي من خلال تقديم 5ر1 مليار دولار مؤخرا.

كما بحث الجانبان جذب الاستثمارات الصينية في ميناء بحري في الجزء الجنوب الشرقي من الجزيرة وفي منطقة اقتصادية خاصة في العاصمة كولومبو.

كما يسعى الرئيس جوتابايا راجاباكسا للحصول على مساعدة الصين في إعادة هيكلة مدفوعات سداد الدين، حسبما قال مكتبه في بيان.

يذكر أن ديون سريلانكا للصين تتجاوز 5 مليارات دولار.