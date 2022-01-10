النقل: دخول برج منفلوط بأسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به

أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج منفلوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنى سويف- أسيوط) بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "الستوم" الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وأوضح أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا، و24 برجا ثانويا، و86 مزلقانا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 83%، حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 4 أبراج على التوازي، بمراحل متفاوتة، وبرج منفلوط بمحافظة أسيوط هو البرج الرئيسى رقم 11 الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا، وأبراج (ديروط – القوصية - منفلوط) بمحافظة أسيوط، وبرج الفشن بمحافظة بنى سويف.

ولفت إلى أن برج إشارات منفلوط بمحافظة أسيوط، والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 20 كم، تتحكم في 64 سيمافور ضوئي، و5 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا، و18 موتور تحويلة، و106 تراكات كهربائية، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منفلوط والقوصية، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 161 كم.

وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط (بنى سويف- أسيوط) يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.