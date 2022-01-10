رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات والسعودية ومصر منتصف الشهر الجاري

يقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بجولة شرق أوسطية تشمل الإمارات والسعودية ومصر منتصف الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



ونقلت يونهاب عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سول بارك كيونج-مي اليوم الاثنين قولها إن مون جيه-إن سيقوم بزيارة رسمية إلى الدول الثلاث في الفترة بين يومي 15 و22 يناير.



وسيلتقي الرئيس الكوري خلال زيارته إلى الإمارات، وهي الأولى منذ أربع سنوات، بنائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية كما سيلتقي "مون" برجال أعمال من كلا البلدين، ثم سيشارك في فعاليات اليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي.



وخلال زيارته إلى السعودية سيجتمع الرئيس الكوري مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم سيحضر منتدى أعمال سيشارك فيه رجال أعمال من كلا البلدين.



وسيختتم مون جولته الشرق أوسطية بزيارة مصر في ثاني زيارة رسمية لرئيس كوري لها منذ 16 عامًا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة التعاون الثنائي من أجل النمو المستدام والتعاون الثنائي الموجه نحو المستقبل بين البلدين.