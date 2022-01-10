مصر بالزي الأحمر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرتدي المنتخب الوطني المصري زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر، في المباراة التي تجمع المنتخبين في بداية مشوارهما بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة غدًا الثلاثاء، بمواجهة منتخب نيجيريا في السادسة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.