الكويت ترحب بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية بالسودان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام يعزز الأمن والسلم ويحقق وحدة السودان الشقيق واستقراره.

وأشادت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - بالجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن لاسيما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإجراء مشاورات سياسية بين كل الأطراف.

وأكدت دعم الكويت لتلك الجهود الخيرة ولجمهورية السودان الشقيقة في مساعيها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.