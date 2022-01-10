متحدث الصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقعا بعد موسم الأعياد

عادت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى، حيث تخطت الـ900 إصابة بعد انخفاضها عن هذا العدد لأكثر من 20 يوما، وسجلت وزارة الصحة مساء الأحد 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ووفاة 26 حالة جديدة، فيما خرج 879 متعافيا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 327 ألفا و144 متعافيا، من إجمالي 392 ألفا و857 مصابًا، و21 ألفا و964 حالة وفاة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه لا يمكن تحديد ذروة الموجه الرابعة لفيروس كورونا حتى الآن، حيث تشهد أعداد الإصابات تذبذبا مستمرا بين الارتفاع والانخفاض اليومي.

وأكد عبدالغفار، لـ"الشروق"، أنه كان متوقعا زيادة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد احتفالات الأعياد سواء عيد الميلاد أو عيد رأس السنة الميلادية، والتجمعات التي حدثت خلال الاحتفال، رغم نصائح الوزارة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى خلال الأعياد.

وأضاف عبدالغفار، أن الوقاية هي الخيار الأفضل، مطالبا المواطنين بضرورة الحرص على التطعيم ضد الفيروس في حالة عدم تلقي اللقاح، والحرص على الجرعة التنشيطية في حالة تلقي الجرعة الثانية منذ ستة أشهر أو أكثر.

وأوضح، إجراءات تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً البدء في إرسال رسالة تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لكل من مر على تطعيمه 6 أشهر، سواء تلقى لقاحا ذو جرعة واحدة أو جرعتين.

وأكد عبدالغفار أن تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة لا يحتاج إلى تسجيل مرة أخرى على موقع وزارة الصحة، حيث يتم إرسال الرسالة مباشرة من خلال قاعدة بيانات توزيع اللقاحات، مضيفا أنه ليس بالضرورة أن يكون اللقاح في الجرعة التنشيطية الثالثة من نفس نوع لقاح التطعيم الأول سواء بجرعة واحدة أو جرعتين.