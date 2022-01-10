ريابكوف ينتقد مزاعم أمريكا بشأن احتمال استخدام روسيا للقوة ضد أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي توجه إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو قد تستخدم القوة العسكرية ضد أوكرانيا تعتبر "استفزازا".

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية، اليوم الأحد معلقا على تصريح بلينكن بأن روسيا قد تُدبر حادثة لاستغلالها كمبرر لاحقًا لاستخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا، قال ريابكوف إن "البيان بحد ذاته استفزاز كبير".

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو مستعدة "لمواصلة التعاون مع جميع المشاركين في جميع المنصات التي تم إنشاؤها من أجل ذلك. ولكن ليس من الجاد مطالبتنا بأن نعترف بأننا طرف في النزاع".