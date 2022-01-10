تحالف عسكري تقوده روسيا يتشاور بشأن الاضطرابات في كازاخستان

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يعتزم تحالف عسكري تقوده روسيا اليوم الاثنين مناقشة الوضع في كازاخستان في أعقاب الاضطرابات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتخطط الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الاجتماع عبر الفيديو من موسكو لهذا الغرض، وفقا للكرملين.

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في المحادثات.

ويقول الكرملين إن التحالف سوف يناقش "الاجراءات لإعادة الوضع إلى طبيعته" في كازاخستان.

يشار إلى أنه بجانب روسيا وكازاخستان فإن أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء أيضا في التحالف.

وطلب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف المساعدة من المنظمة بعد اندلاع الشغب في البلاد.

وقالت المنظمة إنها تريد البقاء في البلاد إلى حين استتباب الوضع بالكامل.

وذكرت تقارير أن أكثر من 160 شخصا قتلوا خلال أعمال العنف ،وأعلن توكاييف يوم الاثنين يوم حداد عام في البلاد.