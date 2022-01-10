ورشة عمل حول تقييم التخطيط التشاركي لتنمية المراعي في مطروح

نظم مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، ورشة العمل حول تقييم التخطيط التشاركي لتنمية المراعي في منطقتي الجعوين برأس الحكمة وأبومزهود بسيدي براني.

وقال الدكتور محمد دراز، المنسق الوطني للمشروع، إن البرنامج التدريبي يستمر لمدة أربعة أيام في الفترة من 9 حتى 12 يناير الجاري؛ لتقييم التخطيط التشاركي لتنمية المراعي، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف التنمية المستدامة لأراضي المراعي، وتحسين الخدمات البيئية التي تقدمها أراضي المراعي خاصة المنتجات الزراعية.

وأكد أن أسباب التدهور في المراعي، يرجع إلى الرعي المكثف والمتزايد لفترات طويلة الرعي الجائر، وعدم اتباع الأساليب التقليدية لعلمية الرعي مع إحلال نباتات غير مستساغه بدلاً من النباتات المستساغة، مع انخفاض خصوبة التربة فقدان الغطائي النباتي، بالإضافة تكرار سنوات الجفاف وندرة الأمطار وعدم انتظام موسم الأمطار.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الصمد عبد الستار المدير التنفيذي للمشروع، إن المناطق المستهدفة للمشروع هي مناطق الجعوين التي تمتد من فوكة لمنطقة رأس الحكمة بمرسى مطروح، بالإضافة إلى منطقة أبومزهود جنوب سيدي براني والنجيلة.