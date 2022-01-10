تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأثنين 10 يناير2022، والتي جاء في مقدمتها:ارتفاع التضخم السنوي لـ6.5% خلال ديسمبر و«الشهري» ينخفض 0.2%
ارتفع معدل التضخم السنوي في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلي 6.5%، مقابل 6.2% في نوفمبر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، والتي أشارت إلى انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:«المركزي» يوافق على منح سيولة طارئة للبنوك في تعاملات «الإنتربنك»
وافق البنك المركزي المصري على إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة، في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، وأصدر البنك كتابا دوريا يتضمن شروط وقواعد تنظيم منح "السيولة الطارئة" للبنوك وهي إحدى الآليات الجديدة التي استحدثها، ضمن قائمة أدواته المالية، التي يستعين بها لتوفير سيولة عاجلة للقطاع المصرفي في توقيت الأزمات الاقتصادية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الكورية فى مصر
قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بما فى ذلك الاستثمارات الكورية، من خلال السعى لجذب المزيد من المستثمرين الكوريين، وتذليل أى عقبات أمامهم، وتحفيزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، وأكد فى لقاء مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر خلال شهر يناير الجارى، تعكس التنامى الملحوظ فى علاقات البلدين بمختلف المجالات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:انخفاض الفقر في القرى بنسبة 3.6% يدل على الأثر الإيجابي لتدخلات حياة كريمة
قالت ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بوزارة التخطيط، إنه في 2019/2020 انخفض معدل الفقر إلى 29.7٪، وبالمقارنة بين 2017/2018 و 2019/2020، كما انخفض الفقر في القرى الريفية بنسبة 3.6٪ مقارنة بـ1.63٪ فقط في القرى الحضرية، وهذا يدل على الأثر الإيجابي الكبير لتدخلات حياة كريمة على الفقر وخاصة صعيد مصر، جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى شباب العالم 2022 حول مبادرة "حياة كريمة" .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:مطالب بإلغاء رسوم استيراد الألواح الشمسية
طالب أيمن عبدالحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة، بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، لتأثيرها على تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، التي تستهدف مصر زيادة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة، خاصة وأن هذه الألواح تمثل نسبة 50-60% من إجمالي تكلفة المحطة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:بي بي تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط
أعلنت شركة "بي بي" عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط، عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن الغاز واستغلاله في البحرالمتوسط، التي سبق وأعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج عام 2021.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في سوهاج
قال هشام أحمد أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إنه تم صرف 2.45 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية خلال شهر ديسمبر الماضي لـ4068 عاملا منهم 4061 عاملا بمبلغ 2.30 مليون، منحة المولد النبوي الشريف، و6 منح مولود، ومنحة زواج، بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة، كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 168.8 ألف جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية، لـ4831 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:التخطيط تعقد اجتماعا لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27
عقدت وزارة التخطيط، اجتماعا برئاسة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وبحضور محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، وذلك لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أكد كمالي أن الاهتمام الكبير بالبعد البيئي انعكس على المشروعات المدرجة بالباب السادس، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2021-2022، والوصول إلى 50% عام 2024-2025.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:المشاط: منتدى شباب العالم علامة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن منتدى شباب العالم أصبح علامة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة وانطلاقها نحو الجمهورية الثانية، التي تسعى فيها لتمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية ومختلف مناحي الحياة، كما يعد فرصة لخلق التواصل الفعال بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإطلاعهم على جهود الحكومات وطرق تفكير صناع القرار للاستفادة من التجارب ووضع رؤى واضحة للتغلب على تحديات المستقبل.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:استرداد 21 مليون ليرة لبنانية لـ12 مصريا في بيروت
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 21 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:القومى للحوكمة يقدم منحة دراسية حول أساسيات التدريب على الحياة
عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- نموذج تدريبي حول أساسيات التدريب على الحياة لعدد من المتدربين يمثلون 8 دول أفريقية مختلفة، من خريجي برامج التدريب المختلفة للمعهد، وخريجات برنامج القيادة للمرأة الأفريقية ورابطة الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب تنمية لعامي 2020 و2021.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:تعيين 818 شابا منهم 8 قادرون باختلاف في سوهاج
عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، 818 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 113 فرصة عمل، منهم 10 قادرون باختلاف، وفقا لتقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:المركزى يطرح أذون وسندات خزانة بـ 14 مليار جنيه
طرح البنك المركزي، اليوم الأثنين، أذون وسندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، حيث طرح البنم أذون خذانه بقيمة 12.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، كما طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين، حيث زاد المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12022.69 نقطة، كما ارتفع المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3377.85 نقطة، وارتفع المؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2315.82 نقطة.