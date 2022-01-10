اضطرابات كازاخستان: مقتل ما لا يقل عن 164 شخصاً خلال قمع الاحتجاجات

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في قطاع الصحة، أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصاً في كازاخستان، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة.

وفي حال تأكدت الأنباء، سيكون عدد الوفيات قد ارتفع سريعاً، مقارنة مع الأرقام السابقة التي أشارت إلى مقتل 44 شخصاً.

وأعلن مكتب الرئاسة توقيف ما يقارب ستة آلاف شخص، من بينهم "عدد من الرعايا الأجانب".

وانطلقت المظاهرات في كازاخستان رفضاً لارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى احتجاجات عنيفة عمّت أنحا ء البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في الثانس من يناير/كانون الثاني، لكنها تنامت لتعكس السخط على الحكومة والرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي قاد البلاد لمدة ثلاثة عقود وما زال يعتقد أنه يحتفظ بنفوذ كبير.

وأرسلت الأسبوع الماضي قوات من بلاد أخرى، من بينها روسيا للمساعدة في إعادة حفظ النظام.

وأضاف البيان الرئاسي أن الوضع استقر مع استمرار القوات في عمليات "التطهير" وحراسة "المنشآت الاستراتيجية".

ولا تزال حالة الطوارئ وحظر التجول ساريين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار مراسل بي بي سي، ستيف روزنبرغ، إلى أن هناك أدلة واضحة على إجراءات الأمن المشددة في العاصمة نورسلطان، وقد أقفلت الطريق الرئاسية المؤدية إلى القصر الرئاسي.

وأضاف أن هناك اعتقاداً متزايداً بأنّ أحداث العنف الأخيرة مرتبطة بالصراع على السلطة بين أطراف النخبة الحاكمة في كازخستان.

وأفيد عن مقتل نحو 103 شخصاً في أعمال العنف التي شهدتها مدينة ألماتي الرئيسية.

وقالت قوات الأمن إنها قتلت مثيري شغب في المدينة أثناء محاولتها استعادة النظام وإن المتظاهرين حاولوا السيطرة على مراكز الشرطة في المدينة.

ووقال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف إن "20 ألفاً من اللصوص" هاجموا ألماتي وإنه أبلغ قوات الأمن ب"إطلاق النار دون تحذير".

وانتقد وزير الخارجية الأميريكي، أنتوني بلينكن، لقناة "آي بي سي نيوز" يوم الأحد، توجيهات رئيس كازاخستان قائلاً إنه "أمر بإطلاق النار بهدف القتل".

وأضاف أنه ينتظر توضيحاً من رئيس كازخستان حول سبب الاعتماد على قوات روسية.

وفي تطور آخر، قدمت قيرغيزستان المجاورة احتجاجًا إلى سفير كازخستان، على احتجاز موسيقي جاز قيرغيزي في كازاخستان، بعد ظهور لقطات تظهره وكأنه في الحجز، أثناء تعرّضه للضرب المبرح.

وتتهم السلطات في كازخستان، الموسيقي فيكرام روزاخونوف بالمشاركة في الاحتجاجات، وعرضت مشاهده على القناة الرسمية.

وأعلنت السلطات الكازاخية يوم السبت، عن القبض على رئيس المخابرات الكازاخستاني السابق، كريم ماسيموف، للاشتباه في ارتكابه الخيانة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلن مكتب الرئاسة يوم الأحد عن إقالة نائبين ممثلين لماسيموف من منصبيهما.

وشغل كل من مارات أوسيبوف، ودوليت إرغوزين، منصب نائب رئيس لجنة الأمن القومي القوية في البلاد قبل إقالتهما. ولم يصرّح مكتب توكاييف علناً بعد، عن أسباب الإقالات.