المتحدث الإعلامي بالتعاون: لم نتوصل لاتفاق مع الزمالك بخصوص فتحي

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نفى سليمان الفهيم المتحدث الإعلامي بنادي التعاون السعودي التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك بخصوص شراء عقد مصطفى فتحي لاعب وسط الأبيض خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الفهيم في تصريحات لقناة أون سبورت :" تقدمنا بعرض لنادي الزمالك لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب متضمنًا قيمة مالية ولكن نادي الزمالك طلب رقم أخر".

وينتهي عقد فتحي بنهاية الموسم الجاري وسط تقارير حول رفض اللاعب تجديد عقده ورغبته في خوض تجربة جديدة.

وأضاف الفهيم :" أشكر إدارة الزمالك على احترافيتها في التعامل معنا في ملف فتحي .. حتى الأن لم نتوصل لإتفاق حول عقد اللاعب ومازل ضمن صفوف الزمالك".

وختم الفهيم تصريحاته مؤكدًا أن المفاوضات مازلت مستمرة من أجل الوصول لصيغة ترضي الطرفين.