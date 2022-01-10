وزيرة الهجرة: زرت المحافظات الأكثر في معدل الهجرة غير الشرعية للتوعية من خطورتها

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الرئيس السيسي أعلن خلال السنوات الماضية عن انتهاء أزمة الهجرة غير الشرعية في مصر، كما أطلق مبادرة «مراكب النجاة» للتعامل مع مفهوم الهجرة غير الشرعية.



وأضافت خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أنها زارت أكثر المحافظات التى بها معدل للهجرة غير الشرعية، وتفعيل حملات توعوية داخل هذه المنازل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومنعها لهذا الأمر.



وتابع، أن الدولة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا لم تغلق أبوابها أمام المصريين العالقين، مشيرةً إلى أن الدولة لم تتوقف عن الانتاج على مدار العاميين الماضيين وظهر ذلك من خلال مبادرة حياة كريمة وما وصلت إليه.



واستكملت، أن الشباب من المصريين في الخارج يسعون دائمًا للمشاركة في المبادرات الرئاسية لإثبات تواجدهم في بناء بلدهم، مشيرةً إلى أنه لأول مرة يتواجد المركز المصري الألماني لإخبار المصريين الراغبين في الهجرة بفرص العمل المتواجدة في ألمانيا.