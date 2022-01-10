ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا جديدا اليوم.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 7ر385 مقابل 7ر362 أمس الأحد، و4ر232 قبل أسبوع، و2ر389 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 25 ألفا و225 حالة إصابة جديدة، مقابل 18 ألفا و518 إصابة جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 52 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 68 حالة يوم الاثنين الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و535 ألفا و691 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و745 ألفا و100 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 114 ألفا و29 حالة.