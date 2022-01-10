مصر والمغرب بين المقترحات السياحية لقناة أمريكية عن أفضل 5 دول إفريقية

قدمت قناة تلفزيونية أمريكية رقمية، مقترحاتها لأفضل 5 وجهات سياحية إفريقية لزيارتها الشتاء الحالي. وهذه الدول الـ5 هي (تنزانيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، ومصر، والمغرب).

• تنزانيا:

قالت قناة "ذا جريو" التلفزيونية الرقمية الأمريكية، إن تنزانيا هي روح إفريقيا التي انتقل إليها الكثير من علماء الانثروبولوجيا.

وأشارت القناة إلى أنه من بين 16 متنزها وطنيا في البلاد يعد متنزه سيرينجيتي الوطني هو أهمها. وعوامل الجذب الرئيسية هناك هي الشواطئ في زنجبار والسياحة الثقافية، وأضافت: "تمتلك تنزانيا أجمل الشواطئ العالمية التي يمكنك رؤيتها".

• كيب تاون في جنوب إفريقيا:

تتمتع كيب تاون بشواطئ مختلفة وجبال وعمارة صناعية غالبا ما يتم محاكاتها ولكن أبدا لا يتم تكرارها.

• لاجوس في نيجيريا:

هي واحدة من أكبر المدن في العالم ولكنها الأكثر كثافة سكانيا في أفريقيا، حيث يقطنها 25 مليون نسمة. تشتهر لاجوس بكونها مركز الثراء والنجاح وأحد أكثر المدن اعتمادا على الكهرباء في العالم. وبمجرد دخولها لن تريد أن تغادرها.

• مصر:

وأشارت القناة إلى كون مصر من أقدم الوجهات السياحية على وجه الأرض. وتحدثت عن الأماكن السياحية الموجودة في الجيزة والقاهرة. ولفتت إلى الأهرامات وأبول الهول في الأولى وإلى المتاحف في الثانية.

• مراكش في المغرب:

تجلب مراكش إثارة للمغرب بوصفها أكبر مدينة عربية بها هذا القدر من المتعة. وأشارت القناة إلى الرقص مع سحرة الثعابين وتذوق بعض الطعام الشهي والتسوق في الأسواق التجارية المزدحمة في المدينة أو زيارة حدائق النباتات والمنتجعات الصحية وذلك في ضوء العمارة العظيمة التي تحيط بك، بحسب القناة.