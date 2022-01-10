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انتخاب حاكم الزاملي كنائب أول لرئيس البرلمان العراقي

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 12:25 ص

جرى انتخاب النائب حاكم الزاملي من الكتلة الصدرية مساء اليوم الأحد كنائب أول لرئيس البرلمان العراقي.

وحصل الزاملي على تأييد 182 نائبا من أصل أجمالي عدد المشاركين بالاقتراع السري المباشر البالغ 227 نائبا فيما حصل منافسه النائب حميد عباس البلاوي كتلة امتداد المستقلة على 34 صوتا.

وتم انتخاب محمد الحلبوسي مساء اليوم الأحد رئيسا للبرلمان العراقي الجديد بعد أن حصل على تأييد 200 نائب من أصل عدد المشاركين في عملية التصويت البالغ 228 نائبا.

ونال الحلبوسي تأييد 200 نائب من أصل 228 نائبا حضروا جلسة التصويت وأدلوا بأصواتهم في عملية الاقتراع السري.

وشاركت في عملية التصويت كل من كتلة التيار الصدري وكتلة تقدم وكتلة عزم برئاسة خميس الخنجر والكتل الكردية والمسيحية والمستقلون فيما غاب نواب الإطار التنسيقي الشيعي عن عملية الاقتراع السري.

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