تقرير: الاعتداء على صحفيين جزائريين بأسلحة بيضاء في الكاميرون

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كشفت صحيفة الخبر الجزائرية يوم الأحد عن تعرض ستة صحفيين جزائريين لاعتداء بأسلحة بيضاء بمدينة دوالا الكاميرونية أثناء تغطيتهم لكأس الأمم الأفريقية.

ووفقا للصحيفة، وقعت الحادثة مساء يوم الأحد لدى خروج الصحفيين من الفندق الذي يقيمون فيه، "حيث اعترض طريقهم أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء".

وأوضحت أن صحفيين اثنين أصيبا بجروح.

وقام المعتدون بسلب الضحايا كل ممتلكاتهم بما فيها جوازات السفر.

وكان المنتخب الجزائري لكرة القدم حامل اللقب وصل مساء السبت، إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادا لمشاركته في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.