كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا بصادرات المكرونة سريعة التحضير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير أو ما يطلق عليه "راميون" باللغة الكورية، رقما قياسيا جديدا العام الماضي.

وقالت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية وصناعة المواد الغذائية اليوم الإثنين إن قيمة صادرات المكرونة سريعة التحضير بلغت 9ر607 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأوائل من العام الماضي بزيادة قدرها 6ر10 % عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الشعبية العالمية للمكرونة سريعة التحضير المصنوعة في البلاد كطعام غذائي في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الأشخاص على البقاء في منازلهم.

ووفقا للبيانات فإن حجم المبيعات العالمية للمكرونة الكورية سريعة التحضير أكبر بكثير من هذا الرقم وذلك نظرا لأن بعض الشركات الكورية للمواد الغذائية مثل نونجشيم وبالدو وغيرها، تقوم بإنتاج المكرونة في مصانعها بالخارج وبيعها مباشرة.

وكانت الصين أكبر سوق خارجي للمكرونة سريعة التحضير الكورية الجنوبية حيث بلغت الصادرات إليها42ر133 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأوائل من العام السابق، وتلتها الولايات المتحدة (76ر70 مليون دولار) واليابان (77ر58 مليون دولار).