تباين أداء البورصات الآسيوية في مستهل أسبوع التداول

سجلت أغلب أسواق الآسهم الآسيوية تباينا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد، مع تراجع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول العاضي، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة خلال الأيام الماضية.

وفي أستراليا تخلت الأسهم الأسترالية عن جزء من مكاسبها الكبيرة يوم الجمعة الماضي وسجلت اليوم تراجعا طفيفا ليظل مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس200 الرئيسي لبورصة سيدني فوق مستوى 7400 نقطة، بعد الأداء السلبي للأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة سيدني بمقدار 40ر16 نقطة أي بنسبة 22ر0% إلى 90ر7436 نقطة، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من التعاملات إلى 90ر7409 نقطة. وتراجع مؤشر أول أودينريز الأوسع نطاقا بمقدار 40ر19 نقطة أي بنسبة 25ر0% إلى 7755 نقطة. وكانت الأسهم الأسترالية قد ارتفعت بشدة يوم الجمعة الماضي.

وفي اليابان كانت بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة بسبب عطلة رسمية. في المقابل ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصات هونج كونج والصين وسنغافورة وتايوان وإندونيسيا بما بين 1ر0% و9ر0%، في حين تراجعت بورصتا كوريا الجنوبية بنسبة 2ر1% ونيوزيلندا بنسبة 9ر0%، واستقر مؤشر بورصة ماليزيا دون تغيير.