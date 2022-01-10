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يوفنتوس يعلن إصابة كييزا بالرباط الصليبي

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:22 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:22 م

أعلن نادي يوفنتوس إصابة فيديريكو كييزا نجم الفريق، بالرباط الصليبي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

كان كييزا، أصيب خلال مباراة يوفنتوس وروما، أمس الأحد، والتي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، بالجولة 21 من الدوري الإيطالي، وخرج بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، الذي انتهى لمصلحة اليوفي (4-3).

وقال اليوفي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين: «الاختبارات التي خضع لها كييزا في عيادة النادي الطبية أكدت وجود تمزق بالرباط الصليبي الأمامي، وسيجري اللاعب عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة».

يشار إلى أن فيديريكو خرج من الملعب وهو غير قادر على المشي، بينما ظهر صباح اليوم وهو يمشي على العكازات عقب وصوله لعيادة النادي.


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