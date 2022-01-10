تباين في الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

شهد عدد من الدول العربية، أمس الأحد، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 698 ووفاة 10 حالات جراء الوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيانه أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا ارتفعت إلى 393 ألفا و447 إصابة، وتعافي 380 ألفا 434 حالة، فيما توفي 5788 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا منذ مارس من العام الماضي.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2349 إصابة جديدة و20 وفاة، و2024 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و79 ألفا و781 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و856 حالة، والشفاء إلى مليون و39 ألفا و992 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و462 ألفا و74 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و58 ألفا و538 شخصا.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 4963 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون وألفين و84 حالة، و7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفا و911 حالة، وتماثل 996 حالة للشفاء ليصل إجمالي المتعافيين إلى 951 ألفا و405 حالات.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4780 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 774 ألفا و180 حالة، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 9 آلاف و283 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 415 إصابة جديدة، و9 وفيات، فيما تماثل 274 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 222 ألفا و157 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و339 حالة، والشفاء إلى 152 ألفا و390 حالة.

أما في تونس أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 2579 شخصا بفيروس "كورونا" فيما توفي 7 أشخاص خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفا و665 حالة ، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الأمس 331 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 698 ألفا و788 شخصا.