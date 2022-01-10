 الحوثيون: الناطق باسم التحالف العربي اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي - بوابة الشروق
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الحوثيون: الناطق باسم التحالف العربي اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي

رويترز
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 6:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 6:49 ص

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام إن الناطق باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي ارتكب "فضيحة" بعد أن اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي.

وكتب عبد السلام في تغريدة: "من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ناطق التحالف ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد من فيلم تم اجتزاؤه وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".

من جهته، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي في تغريدة: "قلنا لكم من قبل، العدوان من يخترق ويفبرك، كما كذب الأمريكان في العراق وفبركوا، يجدد ذلك في اليمن باستمرار من يتولاهم".

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