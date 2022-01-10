قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن «منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني».

وأضاف السيسي، خلال كلمة ضمن فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، صباح الاثنين، أن «اللحظة الفارقة التي يشهدها العالم تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدراك الاختلاف فيما بيننا وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون هو أن نكون مختلفين دون تمييز».

وذكر أنه «ليس للإنسانية سبيل لتجاوز التحديات الموجودة سوى بإخلاص النوايا وإنهاء الصراعات والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام».

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.