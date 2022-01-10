روسيا والصين تعلنان دعمهما لقيادة كازاخستان لإعادة النظام الدستوري في البلاد

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الصيني، وانج يي، تطورات الأوضاع في كازاخستان، مؤكدين دعمهما لجهود قيادتها لإعادة النظام الدستوري في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف ووانج يي أجريا اليوم الاثنين مكالمة هاتفية حيث قيما نتائج تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما في العام الماضي وبحثا سير الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في فبراير القادم، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أوليا "اهتماما خاصا" للأوضاع في كازاخستان، حيث "أعرب كلا الطرفين عن دعمهما الصارم لجهود قيادة كازاخستان الرامية إلى النظام الدستوري في البلاد".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين كانا موحدين في تقييمهما للأوضاع في كازاخستان وشددا على قلقهما من تدخل قوى خارجية بما في ذلك من خلال مشاركة مرتزقة أجانب في هجمات على المواطنين المدنيين وعناصر أجهزة الأمن والاستيلاء على المؤسسات الحكومية ومنشآت أخرى".