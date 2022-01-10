النائب محمد الجارحي: منتدى شباب العالم فكرة إبداعية مصرية للجمهورية الجديدة بشبابها وقيادتها الحكيمة

الجارحي: منتدى شباب العالم أصبح منصة شبابية مستدامة ونموذج للحوار العالمي المنشود



أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم هو فكرة إبداعية مصرية خالصة للجمهورية الجديدة بشبابها وقيادتها الحكيمة، معلنا مشاركته في فعاليات المنتدى، وحرصه الدائم على حضور المنتدى وسعادته للتواجد به.



وأوضح الجارحي، في بيان له اليوم، أن شباب مصر والعالم يسطرون اليوم فى منتدى الشباب تاريخًا استثنائيًّا من الحوار والتعاون، مشيراً إلى أن المنتدى أصبح منصة شبابية تفاعلية مستدامة ونموذج للحوار العالمي المنشود بين شباب العالم من مختلف الدول والثقافات والحضارات حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، وهو ما يؤكد أن مصر كانت وستظل ملتقى للحوار والسلام والتنمية بين شباب العالم.



وأشاد عضو مجلس النواب، بتجربة منتدى شباب العالم باعتباره نموذج مصري خالص لريادة العالم في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن المنتدى صنع الريادة العالمية لمصر فى ظل العالم الجديد خاصة مع تصاعد التحديات الدولية. وأوضح الجارحي أن المنتدى يحقق لمصر العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية لمصر، ويعد دليلاً على نجاح مصر بقيادتها الحكيمة في العبور بالوطن من دائرة التحديات إلى مسار الأمن والتنمية والتقدم، وهو ما يشكل إعلاناً للريادة المصرية إقليمياً ودولياً في ظل الجمهورية الجديدة.



وأشار النائب إلى أن إقامة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يؤكد قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اجتياز التحديات والصعاب التي فرضتها جائحة كورونا، وتعكس إيمان القيادة المصرية بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا، مشيداً بما لمسه من إجادة مصرية في التنظيم وما شاهده من إجراءات احترازية منضبطة فى ظل هذا التجمع الشبابي العالمي الواسع من مختلف دول العالم.