 رئيس جامعة جنوب الوادى يكشف حقيقة حبس 3 أطباء بالمستشفى الجامعي - بوابة الشروق
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رئيس جامعة جنوب الوادى يكشف حقيقة حبس 3 أطباء بالمستشفى الجامعي

الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي
الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي
حمادة عاشور
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 1:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 1:25 ص

أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تعليقا على واقعة حبس ٣ أطباء بمستشفى قنا الجامعى، على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبى والتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية خلال شهر أغسطس الماضى، أن الواقعة منظورة أمام القضاء الشامخ وأنه على ثقة كاملة فيه.

وأضاف غرباوى أن العملية الجراحية بأكملها تمت خارج المستشفيات الجامعية والجراح القائم بها وأخصائي التخدير ليسا من ضمن أطباء مستشفيات قنا الجامعية.

كانت النيابة العامة بقنا أصدرت قرارا بحبس ٣ أطباء بمستشفى قنا الجامعى ٣ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال الطبى والتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية له خلال شهر أغسطس الماضي.

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