 بعد تصريحاتها الأخيرة.. طليق نيللي كريم: «إحنا مش أصدقاء وربنا يهنيها» - بوابة الشروق
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بعد تصريحاتها الأخيرة.. طليق نيللي كريم: «إحنا مش أصدقاء وربنا يهنيها»

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 1:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 1:35 ص

علق الدكتور هاني أبوالنجا، خبير التغذية، على التصريحات الأخيرة التي نسبت لطليقته الفنانة نيللي كريم والخاصة بزواجها السابق.

وقال خلال لقائه مع برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنه متابع للتصريحات التي صدرت من قبل طليقته الفنانة نيللي كريم إلأ إنه لا يوجد تعليق عليها، لافتًا إلى أنهم ليسوا أصدقاء ولكن يتمنى لها حياة سعيدة.

وأضاف، أن ابنتهما تعيش معه ومتوافقان على نقطة تواجد الأطفال معه، متابعًا: «نيللي كريم شايفة أن مصلحة البنات تواجدهم معايا، وهو أمر تم بالتراضي ولا أدعي المثالية فلكل شخصية أبعاد تختلف عن غيرها».

وفي تصريحات سابقة للفنانة نيللي كريم، أكدت أنها لم تكن محظوظة في اختيار زيجاتها، متابعة: « حظي وحش فيهم.. كنت ماشية سيء لأسوأ، لو كان حد قابلته في حياتي كويس ما كنتش قابلت هشام عاشور».

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