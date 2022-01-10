عضو بالشيوخ: العالم يعلق آمالا كبيرة على النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يعلق آمالا كبيرة على منتدى شباب العالم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الرئيس السيسي، باعتباره حدث غير مسبوق عالميًا تستضيفه مصر للمرة الرابعة في شرم الشيخ، ويحضره زعماء ووفود من كافة دول العالم.

وأضاف محسن في بيان له اليوم، أن اهتمام مختلف وسائل الإعلام العربية والأفريقية والأوروبية والعالمية بالحدث في مصر، وإبرازهم لكافة الفعاليات يؤكد مدى حيويته في إبراز قضايا الشباب والاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم في كافة القضايا المثارة عالمية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في مصر، بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا؛ ما يؤكد الإصرار التام على مناقشة قضايا الشباب وتهيئة الأجواء الملائمة للنقاش والحوار بين شباب مصر والعالم، وطرح الرؤى لتحقيق التنمية على كل المستويات.

وتابع النائب: "أن حضور زعماء عالميين لمنتدى شباب العالم يعكس تقديرًا سياسيًا عالميًا للمنتدى ودوره في مناقشة مختلف قضايا الشباب. لافتا: إلى أن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابى دولي، يمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل وبمشاركة الشباب وبالاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم".

واختتم محسن، بالإشارة إلى الإشادة العالمية بالمنتدى، الذي خلق حالة حوار عالمية ثرية، حول عالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية وفرص العمل والتعليم عن بعد، وغيرها من قضايا ضخمة يناقشها الشباب.