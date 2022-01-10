شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم «بحلم بمكان»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وروى المشاركون بالأغنية تجاربهم بعد جائحة كورونا، فقالت الفنانة الشابة ملك الحسيني إن الجائحة أدت إلى بقائها في المنزل لمدة 3 أشهر دون إمكانية لرؤية أحد، أما الفنان محمد الشرنوبي أشار إلى أن بقاءه في المنزل ساعده على اكتشاف مجموعة من الأمور المسلية حتى لا يشعر بالملل.

«بحلم بمكان» هو أول أوبريت غنائي من مجموعة من شباب العالم من صغار السن، ويبعث برسالة أساسية وهي نشر السلام في كل بقاع العالم، شارك في غنائه كل من: محمد الشرنوبي وملك الحسيني وموك صايب وتانيا بريزو وتوماس جرازيوسو.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.