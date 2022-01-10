توقع أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية الاسبق، رحيل كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، في حالة عدم تقيدم مستوى مميز خلال بطولة كاس الأمم الإفريقية.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: «أعتقد أن كيروش لا يجامل، هو فقط اختار من يقتنع انهم سينفذون افكاره في الملعب».

وأضاف: «كيروش خرج عن المألوف وفي مصر من يخرج عن المألوف يهاجم بشكل كبير، لقد استفدنا من كأس العرب، ولابد أن نستغل وجودنا في أمم إفريقيا ونسعى للفوز باللقب».

وأكمل ميدو: «الفوز بلقب كأس الأمم سيكون مفتاحا هاما لوصولنا إلى المونديال، خاصة أن الدافع المعنوي المكتسب سيكون كبيرا».

وعن رحيل كيروش.. قال: «بالفعل هو ليس بعيدا عن الرحيل إذا لم يقدم المستوى الجيد في البطولة الافريقية، سيرحل قبل المباراة الفاصلة، لا مجال للظهور السيء في الكاميرون».

وانتقل للحديث عن أفضل خمس منتخبات ..قال: «اتوقع منافسة الكاميرون والجزائر والسنغال ومصر والمغرب حتى نهاية البطولة، وأرشح أحدهم للتتويج باللقب».

وعن المباراة الفاصلة لمصر.. أتم: «اتمنى أن نبتعد عن مواجهة السنغال والمغرب، فهم المنافس الاصعب بالنسبة لنا، اما الجزائر ستكون مباراة جيدة اذا اصطدمنا بهم».