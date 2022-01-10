بسمة وهبة ناعية وائل الإبراشي: «رحيل الزملاء يعصر قلوبنا»

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نعت الإعلامية بسمة وهبة، الراحل وائل الإبراشي، والذي وافته المنية، مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 58 عامًا.

وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ألمني فراق الصديق والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، لطفك يا رب علينا، صدمات مرض ورحيل الزملاء تعصر قلوبنا».

وتابعت: «ربنا يرحمهم ويرزقهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، مع السلامة يا وائل يا رب تكون مرتاح في الجنة يا رب».

وكان حذر الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من فيروس كورونا، وذلك في آخر ظهور له عبر برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى».