توقعات برفع البنك المركزي الكوري الجنوبي لمعدل الفائدة لمواجهة التضخم

توقع خبراء، اليوم الاثنين، إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع معدل الفائدة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع، وذلك من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.

وتوقع البعض أن يبقى البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل الغموض المستمر بسبب جائحة كورونا ومتحور أوميكرون، حيث أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي زيادة تكاليف الإقراض لإبعاد الاقتصاد عن مسار التعافي الذي مازال هشا.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة المقبلة أول جلسة لتحديد سعر الفائدة هذا العام، حيث سيقرر ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا.

ويأتي هذا الاجتماع عقب رفع البنك معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1% في نوفمبر، لينهى بذلك عامين من تثبيت معدل الفائدة عند صفر لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 3.7% في ديسمبر الماضي مقارنة بعام 2020، ليرتفع بذلك معدل التضخم لأكثر من 3% للشهر الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2020، لينمو بذلك بأسرع وتيرة منذ 10 أعوام.