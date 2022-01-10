نقيب المهندسين: تطبيق نقابتي بمشروع المنظومة الطبية الذكية يحقق طفرة غير مسبوقة

قال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن تطبيق "نقابتي" بمشروع المنظومة الطبية الذكية والتي أنشأته لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة، إذ بلغ عدد المشتركين الذين جددوا اشتراكهم بمشروع الرعاية الصحية لعام جديد أو من يشترك للمرة الأولى 51468 مشتركًا، وذلك منذ فتح باب الاشتراك في 12 ديسمبر 2021 وحتى 7 يناير 2022، وبهذا الرقم يتخطى عدد المشتركين خلال شهر واحد نصف عدد المشتركين في المشروع عن العام الماضي بأكمله والذي كان قد بلغ 114000 مشترك مما يعد طفرة غير مسبوقة.

وأعرب ضاحي، في بيان له اليوم الاثنين، عن سعادته بالتقدم الذي يشهده التطبيق ومدى تفاعل المهندسون معه، مؤكدًا أن المنظومة الطبية الذكية بالنقابة هي حزمة من البرامج التشغيلية من أجل تقديم منتج متكامل للحصول على الخدمات الطبية للمشتركين ببرنامج الرعاية الصحية التكافلي لتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات بدون الحاجة إلى الذهاب للنقابة.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق (البطاقة الطبية للمهندس، وتابعية مزودة بشريحة إلكترونية لا تلامسية صالحة لمدة خمس سنوات، وبورتال طبي (بوابة إلكترونية) تعمل لدى الجهات العلاجية تسمح بالموافقات الطبية لحظيًا دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة بتكنولوجيا لدى الجهات العلاجية (NFC-QR-URL)، ومركز خدمة عملاء "كول سنتر" يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فريق دعم فني متواجد بالنقابة طوال أيام الأسبوع، وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على أنظمة التشغيل كتطبيق على الهاتف المحمول).