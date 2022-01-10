رئيس كولومبيا من منتدى شباب العالم: مواجهة تغير المناخ مهم لكل الأجيال

قال رئيس كولومبيا إيفان ماركيز، إن مواجهة تغير المناخ أمر مهم لكل الأجيال سواء الحالية أو المقبلة.

وأضاف في كلمة مُسجلة عُرضت خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم وذلك بعنوان "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ بلاده تعمل على منع الانبعاثات الكربونية بشكل كامل.

وأوضح أن 30% من مساحة بلاده ستكون محميات طبيعية من أجل البيئة والمستقبل، ضمن رؤية بلاده لعام 2030.

ودعا للعناية بمستقبل الأجيال المقبلة، خلال بناء الحاضر والتخطيط الجيد والمحكم لبناء المستقبل.

ويشارك في تلك الجلسة، الرئيس السيسي، ونظراؤه رؤساء دول مالطا وورومانيا وكولومبيا وزامبيا ورئيس وزراء تنزانيا ووزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات، ونائب رئيس رابطة الشباب الصيني نيابة عن رئيس بلاده، والسفير الأمريكي بالقاهرة، ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.