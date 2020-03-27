مصرع سيدة في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بجراحها في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من ميدان جهينة ووجود متوفية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين اصطدام سيارتين إحداهما بقيادة سيدة تدعى "نوران. ع"، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بجراحها، نقلت إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وتحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة بالمنطقة، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وانتداب لجنة فنية لفحص السيارتين وتحديد أسباب الحادث.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.