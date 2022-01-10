ينظم مركز إبداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 13 يناير صالونه الشهري، وعنوان الصالون هذا الشهر "عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالاذاعة المصرية.

ويستضيف الصالون الصحفي والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد الموسيقي محمد سعد، كما يشارك بالصالون التخت الشرقي وصوليست الأوبرا الفنان محمد عبد الحميد، وأغنيات "ألفين صلاة على النبي، في قلبي غرام، سحب رمشه".

وعبد العظيم عبد الحق هو ممثل وملحن مصري من مواليد من مواليد 1 يناير 1905 بمحافظة المنيا، بدأ بحفظ وتجويد القرآن الكريم، ثم ظهرت مواهبه في التمثيل حيث وعمل بفرقة أمين صدقي، وتتلمذ علي يد الشيخ محمود صبح في مجال الغناء، والتحق بالمعهد العالي للموسيقي المسرحية في عام 1948، وعمل في العديد من الوظائف حتى وصل إلى مدير التفتيش المالي والإداري بوزارة العمل، ثم قدم استقالته ليتفرغ للفن.