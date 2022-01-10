أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اللواء جبريل الرجوب في دمشق، اليوم الاثنين، عن "زيارة قريبة" للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا.

ويقوم الرجوب بزيارة إلى سوريا يرافقه وفد من حركة فتح، والتقى أمس الأحد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حيث سلمه رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من الرئيس محمود عباس، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الرجوب قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة السورية، إن زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له "ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية".

واعتبر الرجوب أن هذه "المرحلة الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية بسبب تكثيف الاحتلال الإسرائيلي محاولاته لتهويد فلسطين وإنهاء الحالة الوطنية في القدس وشن حملة استيطانية غير مسبوقة في كل الأراضي المحتلة".

وشدد على تمسك القيادة الفلسطينية بـ"مواقفها المبدئية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحق اللاجئين في العودة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل".

وأكد الرجوب ضرورة أن تستعيد سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية لاسيما أنها دولة مؤسسة للجامعة، معربا عن شكره للدولة السورية شعبا وقيادة على "مواقفها الثابتة" تجاه القضية الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية وعلى الرعاية والاستضافة "الاستثنائية" للفلسطينيين ومعاملتهم كمواطنين سوريين في كل المجالات.