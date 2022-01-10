أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية موديرنا توقيع عقود لبيع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 5ر18 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء كميات إضافية بقيمة 5ر3 مليار دولار.



وأضافت الشركة في بيان صدر اليوم الاثنين إن مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت نحو 5ر17 مليار دولار وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء وقدرها 17 مليار دولار.



وأشارت موديرنا التي تنتج أحد اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلى أنها سلمت حوالي 807 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي. وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستسلم خلال 2022 ما بين 700 و800 مليون جرعة من لقاح كورونا.



في الوقت نفسه فإن عقود الشراء المسبقة للعام الحالي ارتفعت من 17 مليار دولار وفقا لما أعلنته في العام الماضي إلى 5ر18 مليار دولار وفقا لبيان اليوم.



ويتوقع المحللون وصول مبيعات موديرنا من لقاح كورونا إلى أكثر من 3ر19 مليار دولار.