مدرب السودان: صلاح أفضل لاعب في العالم

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يرى محسن سيد، المدرب العام لمنتخب السودان، أن منتخب مصر يلعب في صفوفه أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال محسن سيد في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: «منتخب مصر يلعب في صفوفه أفضل لاعب في العالم».

وأضاف: «منتخب مصر أفضل من نيجيريا وهو الأقرب للفوز لكن كرة القدم يحدث فيها مفاجآت دائما ولا تتوقعها وأتمنى فوز منتخب مصر».

وواصل مدرب السودان: «منتخب غينيا ليس غريبا علينا فقد تقابلنا مرتين في التصفيات منذ شهر، لكننا نقوم ببناء جيل قوي للمستقبل».

وأوضح: «القرعة خدمتنا بمواجهة مصر في آخر مباراة في المجموعة».