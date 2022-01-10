وزير خارجية طالبان يؤكد إجراء محادثات مع المعارضة الأفغانية في إيران

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أكدت حركة طالبان الأفغانية رسميا اليوم الاثنين أن وزير الخارجية أمير خان متقي عقد محادثات مع زعيمي المعارضة الأفغانية أحمد مسعود وإسماعيل خان في إيران مطلع الأسبوع.

وفى بيان، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحكام الجدد لأفغانستان أكدوا لقائدي جبهة المقاومة الوطنية المناهضة لطالبان أن بإمكانهما العودة إلى بلادهم دون أي قلق .

وأضاف مجاهد أن حكومة طالبان تسعى جاهدة لإقناع سكان البلاد بأنه لا حاجة للمعارضة.

وقال متقي للصحفيين في كابول: " لقد أكدت للجميع أن بإمكانهم العودة والعيش في أفغانستان .. لن نخلق أية مشاكل".

ويقود الجبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، نجل قائد المقاومة الشهير المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود، الذي اغتيل عام 2001.

وعقب سقوط كابول في آب/أغسطس، غادر أحمد مسعود إلى بانشير لقتال طالبان مثل والده، ولكن سرعان ما استولت طالبان على الإقليم بعد فشل محادثات سلام محدودة .

وغادر مسعود وغيره من القادة المناهضين لطالبان إلى المنفى في بلدان متعددة، ولكن بشكل رئيسي إلى طاجيكستان وتركيا وإيران.

ومنذ ذلك الحين، تنشط ميليشيات جبهة المقاومة الوطنية في المناطق الجبلية في وادي بانشير ومنطقة أنداراب.

وتطالب الحركة المناهضة لطالبان بالمشاركة السياسية العادلة لجميع المجموعات العرقية وكذا حماية حقوق المرأة وحرية التعبير والانتخابات التي ترفضها طالبان حتى الآن .