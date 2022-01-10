أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، تباين الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) خلال شهر ديسمبر 2021، فقد انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، في حين ارتفع التضخم على أساس سنوي بنسبة 0.5%.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم على أساس سنوي، إلا أنه ما زال في مستوى تقديرات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بالربع الرابع من 2022، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 117.8 نقطة في ديسمبر الماضي، منخفضا 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.

وجاء تراجع التضخم على أساس شهري على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%.

كما شمل الانخفاض مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.4%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.2%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.8%.

وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 6.5% لشهر ديسمبر 2021 من 6% لنفس الشهر من العام السابق له، بارتفاع نسبته 0.5%، وجاء ارتفاع التضخم على أساس سنوي في ديسمبر، بسبب زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.8%.

وتضمن الارتفاع، أقسام الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة الذي زاد بنسبة 2.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 3.2%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4.1%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.6%، كما زاد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 11.7%، وقسم التعليم بنسبة 13.9%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 3.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%.