تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيارة ربع نقل في الرياح بمنشأة القناطر

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع 8 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، إلى أن السيارة كانت محملة بـ24 شخصًا من العمال، ومعظمهم لا يتجاوز عمر الـ15 عامًا.

وأضافت التحريات أن المتوفين من محافظة المنوفية، وذهبوا للعمل في مزرعة، وأثناء عودتهم من العمل انقلبت السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، متابعة أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذ 15 عاملًا آخرين من مياه الرياح البحيري، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة تحمل عدد كبير من الأشخاص في الرياح البحري بامتداد فرع رشيد في قرية القطا بالجهة الفاصلة بين منطقتي منشأة القناطر بالجيزة وأشمون بالمنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين سقوط سيارة ربع نقل، وتم انتشال 8 جثامين حتى الآن، فيما تم الدفع بلانش بحري؛ للبحث عن مفقودين آخرين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.