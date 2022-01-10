السويد تعتزم فرض تدابير أكثر صرامة لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات كورونا

أعلنت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، أن بلادها بصدد فرض تدابير أكثر صرامة لمواجهة الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا والضغط المتزايد على المستشفيات.

وقالت أندرسون، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية: "لقد تدهور الوضع بلا شك.. فمستوى الإصابات في البلاد بلغ مستوى تاريخي مرتفع".

وتشمل الإجراءات الجديدة أمرًا بالعمل من المنزل إن أمكن، وتحديد عدد الأشخاص في المناسبات العامة، وإغلاق المطاعم في الساعة 11 مساءً، وسيُطلب من البالغين الحد من المخالطة الاجتماعية في الأماكن المغلقة.

ومن المقرر أن يجري تقييم الإجراءات بعد أسبوعين، غير أنه من المتوقع أن تظل سارية لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

وتسجل السويد في الآونة الأخيرة ما يزيد على 20 ألف إصابة يوميًا، في ارتفاع قياسي مدفوع بانتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.