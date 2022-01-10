قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه صرح في بداية جائحة كورونا بأن عالم ما بعد كورونا سيكون مختلفا عما كنا نعيشه قبل الجائحة، مؤكدًا أن العالم يتجه نحو هذا المسار.

وتوجه خلال جلسة بعنوان «جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد» ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مساء الاثنين، برسالة إلى الشباب: «أقول للشباب مش هنعرف كل حاجة أفرزتها الجائحة دلوقتي، ربما بعد سنوات نرى نتائج الجائحة في العالم كله، لكنكم ستجدون لها آثار إيجابية جدًا رغم المعاناة والمحنة التي عانيناها خلال فترة الأزمة».

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.