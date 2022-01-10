السفير الأمريكي بالقاهرة: إنشاء مجلس للشباب لإعداد رواد مصريين لصياغة مستقبل أفضل

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إنه قرر إنشاء مجلس للشباب لإعداد شباب مصريين من الرواد يعملون مع السفارة لصياغة مستقبل أفضل.

وأضاف خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم وذلك بعنوان "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم تسخير طاقاتهم وقدراتهم في هذا المجال، ويضم ممثلين في كل القطاعات مثل الابتكار الثقافي والقيادة المدنية وحماية البيئة.

وأوضح أن هناك مجالات كثيرة للعمل مع الأجيال الحالية والمقبلة، مؤكّدًا أهمية العمل المشترك بين مختلف الأجيال بما يساهم في مواجهة كل الأزمات وبناء غد أفضل.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.